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Алексей Мирный
12 Апреля, 2017 15:00
Путин назвал основные версии относительно химоружия в Сирии
Москва, 12 Апреля - DIXINEWS.
Президент России Владимир Путин рассказал о двух основных версиях инцидента с химатакой в сирийской провинции Идлиб.
«Здесь возможно несколько версий. Две из них я считаю основными. Первая - это то, что сирийская авиация попала в подпольный цех по производству боевых отравляющих веществ», - рассказал Владимир Путин телеканалу «Мир».
Он отметил, что это вполне вероятно, так как боевики организации Исламское государство (запрещённой в РФ) неоднократно применяли отравляющие вещества против международной коалиции и иракской армии.
«А вторая версия - это просто постановка, то есть провокация. И специально сделано для того, чтобы раздуть шумиху и создать предпосылки, предлог для дополнительного давления на законные сирийские власти. Вот и всё. И это подлежит проверке», - заявил президент.
Российский лидер также подчеркнул, что без специальной проверки Москва не будет предпринимать какие-либо шаги, против официального правительства Дамаска.
Напомним, 4 апреля сирийская оппозиция заявила, что в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб, её войска были атакованы с применением химоружия, обвинив в этом правительство Сирии. Дамаск категорически отверг обвинения, а также возложил ответственность за инцидент на боевиков.
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