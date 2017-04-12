Политика

Алексей Мирный
12 Апреля, 2017 15:00

Путин назвал основные версии относительно химоружия в Сирии

Война в Сирии.
Источник фото: pobedpix.com
Москва, 12 Апреля - DIXINEWS.

Президент России Владимир Путин рассказал о двух основных версиях инцидента с химатакой в сирийской провинции Идлиб.

«Здесь возможно несколько версий. Две из них я считаю основными. Первая - это то, что сирийская авиация попала в подпольный цех по производству боевых отравляющих веществ», - рассказал Владимир Путин телеканалу «Мир».

Он отметил, что это вполне вероятно, так как боевики организации Исламское государство (запрещённой в РФ) неоднократно применяли отравляющие вещества против международной коалиции и иракской армии.

«А вторая версия - это просто постановка, то есть провокация. И специально сделано для того, чтобы раздуть шумиху и создать предпосылки, предлог для дополнительного давления на законные сирийские власти. Вот и всё. И это подлежит проверке», - заявил президент.

Российский лидер также подчеркнул, что без специальной проверки Москва не будет предпринимать какие-либо шаги, против официального правительства Дамаска.

Напомним, 4 апреля сирийская оппозиция заявила, что в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб, её войска были атакованы с применением химоружия, обвинив в этом правительство Сирии. Дамаск категорически отверг обвинения, а также возложил ответственность за инцидент на боевиков.

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