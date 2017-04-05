Власть

Алексей Мирный
12 Апреля, 2017 14:28

Госдума продлила срок президентства Путина на неделю

Президент РФ Владимир Путин.
Источник фото: dixinews.ru
Москва, 12 Апреля - DIXINEWS.

Сегодня депутаты Государственной думы приняли решение о переносе выборов президента РФ с 11 на 18 марта 2018 года.

Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно российскому законодательству, президента выбирают во второе воскресенье марта. В поправках, внесенных в Госдуму, есть пункт о том, что "если второе воскресенье является совмещённым, послепраздничным или рабочим днём в связи с переносом праздников, день голосования переносится на следующее - то есть третье - воскресенье месяца". В 2018 году на 11 марта как раз выпадает послепраздничный день.

Глава Центризбиркома Элла Памфилова еще до этого поддержала перенос голосования на 18 марта 2018 года.

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