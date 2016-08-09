Экономика

Алексей Мирный
12 Апреля, 2017 14:15

На Дальнем Востоке проложат новые железнодорожные линии

Источник фото: tools.t30p.ru
Москва, 12 Апреля - DIXINEWS.

В этом регионе до 2020 года появится 513,7 километра новых железнодорожных линий и дополнительных главных путей.

Для этого ОАО «Российские железные дороги» предусмотрено 124,2 млрд рублей.

Такие показатели заявлены в «дальневосточном разделе» государственной программы «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)». Как отметил заместитель Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Артур Ниязметов, особое внимание в программе будет уделено базовым транспортным артериям макрорегиона - Транссибирской и Байкало-Амурской железнодорожным магистралям.

«Эти магистрали обслуживают не только грузообразующие комплексы Дальнего Востока, но и обеспечивают транспортно-экономические связи самых разных регионов страны с дальневосточными морскими портами. Также они обеспечивают доступ к пунктам пропуска на границе с Монголией, Китаем и Корейской Народно-Демократической Республикой», - уточнил он.

Задача по развитию железнодорожных линий заложены в подпрограмму «Магистральный железнодорожный транспорт» Программы и подпрограммы «Железнодорожный транспорт» федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010 - 2020 годы)». Они предусматривают увеличение пропускной способности участков железнодорожной сети, формирование направлений железнодорожной сети с обращением поездов повышенного веса и нагрузкой на ось, модернизацию постоянных устройств и сооружений.

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