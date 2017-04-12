Культура

Алексей Мирный
12 Апреля, 2017 14:06

Музей космонавтики в Москве станет одним из лучших в мире - Собянин

Российский космонавт в открытом космосе.
Источник фото: dixinews.ru
Москва, 12 Апреля - DIXINEWS.

12 апреля Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил москвичей с Днем космонавтики.

Также он осмотрел ход реставрации исторического павильона «Космос» и действующий интерактивный музейный комплекс «Буран» на ВДНХ.

«Сегодня мы отмечаем 56-ю годовщину космического полета Юрия Гагарина. Через несколько месяцев нас ожидает еще одна важная дата – 60 лет космической эры, отсчет которой идет от первого спутника Земли, запущенного советскими учеными и конструкторами в октябре 1957 г. Поздравлю всех москвичей и, особенно, космонавтов, ветеранов и работников космической отрасли с этими замечательными датами. Год назад мы обещали привести в порядок павильон "Космос" на ВДНХ. Сегодня реставрационные работы идут полным ходом. А еще через год вы не узнаете это место. Здесь будет все готово для открытия нового музея "Космонавтика и авиация", который станет лучшим космическим музеем России и одним из лучших в мире», - отметил Сергей Собянин.

Здесь будет выставлено свыше 100 экспонатов предприятий оборонно-промышленного комплекса; более 2 тыс. архивных документов, фото- и видеоматериалов; более 50 экспонатов, созданных специально для Центра. Открытие Центра запланировано на конец 2017 г.

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