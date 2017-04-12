Общество

Алексей Мирный
12 Апреля, 2017 13:40

Общественники обсудят мошенничество среди благотворительных организаций

Общественная палата РФ.
Источник фото: dixinews.ru
Москва, 12 Апреля - DIXINEWS.

13 апреля в Общественной палате РФ состоятся общественные слушания «Борьба с лжеблаготворителями».

Организатор мероприятия Комиссия ОП РФ по общественному контролю, общественной экспертизе и взаимодействию с общественными советами.Модератор - председатель Комиссии Лидия Михеева.

Поводом для проведения слушаний послужили случаи использования злоумышленниками наименований известных и давно зарекомендовавших себя положительно благотворительных фондов. Действующее законодательство не исключает возможности создания некоммерческого юридического лица с наименованием, которое полностью или практически полностью совпадает с наименованием уже существующего некоммерческого юридического лица. Этим пользуются недобросовестные граждане, создающие НКО и собирающие денежные средства якобы на благотворительность. Нуждающимся в помощи эти деньги не передаются, страдает и деловая репутация самих благотворительных фондов, давно ведущих свою деятельность.

Самый известный случай имел место в г. Красноярске, жительница которого, представляясь сотрудником известного на всю страну благотворительного фонда «Подари жизнь» (он был создан Диной Корзун и Чулпан Хаматовой, занимается помощью больным детям), собрала с граждан около миллиона рублей и потратила их на свои нужды.

Эксперты обсудят необходимость разработки правовых механизмов защиты наименований некоммерческих организаций, а также способы предотвращения мошенничества лжеблаготворителей.

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