Общественники обсудят мошенничество среди благотворительных организаций

13 апреля в Общественной палате РФ состоятся общественные слушания «Борьба с лжеблаготворителями».

Организатор мероприятия Комиссия ОП РФ по общественному контролю, общественной экспертизе и взаимодействию с общественными советами.Модератор - председатель Комиссии Лидия Михеева.

Поводом для проведения слушаний послужили случаи использования злоумышленниками наименований известных и давно зарекомендовавших себя положительно благотворительных фондов. Действующее законодательство не исключает возможности создания некоммерческого юридического лица с наименованием, которое полностью или практически полностью совпадает с наименованием уже существующего некоммерческого юридического лица. Этим пользуются недобросовестные граждане, создающие НКО и собирающие денежные средства якобы на благотворительность. Нуждающимся в помощи эти деньги не передаются, страдает и деловая репутация самих благотворительных фондов, давно ведущих свою деятельность.

Самый известный случай имел место в г. Красноярске, жительница которого, представляясь сотрудником известного на всю страну благотворительного фонда «Подари жизнь» (он был создан Диной Корзун и Чулпан Хаматовой, занимается помощью больным детям), собрала с граждан около миллиона рублей и потратила их на свои нужды.

Эксперты обсудят необходимость разработки правовых механизмов защиты наименований некоммерческих организаций, а также способы предотвращения мошенничества лжеблаготворителей.