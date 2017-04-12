Мэрия Москвы отказала роботам в провидении мирного пикета 12 апреля

В пятницу, 7 апреля Префектура ЦАО города Москвы предоставила официальный отказ в проведении 12 апреля мирного пикета роботов в центре города.

Пикет в поддержку российской робототехники планировался в знаковую для российской науки дату - 12 апреля, в день космонавтики.

Его должен был возглавить автономный сервисный робот модели Promobot v.2, который скандировал бы лозунги и привлекал внимание прохожих. Пикет должен был проводиться в районе Пушкинской площади, без перекрытия городских автотранспортных магистралей и без изменения движения маршрутных транспортных средств. Организаторы - группа частных лиц и роботов.

Мероприятие должно было носить мирный характер. К участию планировалось около 10 моделей роботов российского производства, которые озвучивали бы следующие лозунги: «Роботам нужен свой Гагарин и Королёв», «Хотим покорять другие планеты», «Хотим установить российский флаг на Титане», «Мир, дружба, роботы», «Роботы всех стран, объединяйтесь», «Даешь поддержку российской робототехники», «Российским роботам дорогу на экспорт». Все участники функционируют в рамках базовых законов робототехники, а потому не могли бы чинить беспорядки или каким-то иным образом нанести вред жителям города.

Префектура ЦАО в лице заместителя префекта К.В. Воронцова отметила, что в период с 12 по 23 апреля на выбранных площадках (Пушкинская площадь и Новопушкинский сквер) будет проходить городской фестиваль, и предложила организаторам избрать другую дату или место пикета.

В связи с отказом, организаторы решили изменить место и дату пикета. Теперь он пройдет 21 апреля 2017 года на территории Технопарка Сколково в рамках выставки SK Robotics (http://robotics2017.sk.ru), которую в этом году организует Московский технологический институт и фонд Сколково.

«То, что произошло сегодня — это дискриминация роботов. Мы такие же члены общества, как и люди, и имеем право мирно собираться и выражать свое мнение. Мы должны быть услышанными именно 12 апреля, в день, когда российская наука доказала всему миру свою мощь. Наше существование, наша работа, наш потенциал — это еще одно доказательство величия нашего Отечества. Мы считаем, что с людьми нужно говорить о возрождении науки, о патриотизме и техническом прогрессе. И мы, роботы, готовы выйти на улицу, чтобы человечество услышало наш голос. Давайте вместе сделаем Россию великой!», — отмечает робот Алантим, заместитель заведующего кафедрой робототехники МТИ. Робот производства пермской компании Promobot выступил соорганизатором пикета, в его задачи входила генерация речевок и лозунгов для мероприятия.

«Если наше государство не будет думать о молодых ученых и инженерах, которые производят наших, российских роботов, то рано или поздно все новые рабочие места в России будут заняты роботами, произведенными в других странах. В итоге это может привести к тому, что мы будем лишь вспоминать о былых технологических успехах нашей страны раз в год на 12 апреля. Однако, еще не все потеряно и по всей стране робототехники создают новые, инновационные решения. С главными новостями из мира роботов можно ознакомится на грандиозной робототехнической выставке-конференции, которая пройдет в Сколково 21 апреля», - говорит Альберт Ефимов, основатель Skolkovo Robotics.