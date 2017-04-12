В Нижнем Новгороде проверят работу в рамках месячника по благоустройству

11 апреля глава администрации Нижнего Новгорода Сергей Белов провел первое выездное совещание по вопросам благоустройства территории города.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, глава администрации лично проверил ход работ по уборке магистральных дорог и придворовых территорий.

Во время инспекционного объезда Канавинского и Московского районов глава города указал на проблемные моменты, которые необходимо исправить в кратчайшие сроки. Глава города подчеркнул, что подобные объезды он намерен проводить каждую неделю.

По поручению главы города, уже в апреле администрациям районов направят дополнительно более 26 млн рублей на работы по озеленению: создание цветников, спил аварийных деревьев, вывоз мусора с несанкционированных свалок.

К началу мая с улиц Нижнего Новгорода всего необходимо вывезти более 86 тысяч кубометров мусора, выполнить ямочный ремонт в объеме почти 20 тысяч кв.м, отремонтировать 399 детских и спортивных площадок, установить 263 новые урны, привести в порядок 389 контейнерных площадок, очистить от мусора газоны вдоль автодорог. Почти одна десятая часть мусора, который необходимо вывезти из районов города - это несанкционированные свалки.