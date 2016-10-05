Транспортные полицейские Перми задержали похитителя железнодорожного имущества

Отделением дознания Пермского линейного отдела МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража».

28 марта 2017 года в ходе проведения патрулирования станции Кизел работники ведомственной охраны заметили мужчину, который снимал с железнодорожного пути межрельсовые медные соединители и складывал их в мешок.

Мужчина был задержан и передан прибывшим на место сотрудникам Линейного пункта полиции на станции Кизел Пермского ЛО МВД России на транспорте.

При проведении личного досмотра в мешке у подозреваемого были обнаружены железнодорожные детали – медные межрельсовые соединители в количестве 17 штук и орудия преступления, с помощью которых он и снимал данные детали. Сумма причиненного ущерба составляет более 6 000 рублей, сообщили в пресс-службе Пермского ЛО МВД России на транспорте.

Сотрудники транспортной полиции установили, что задержанный – 42-летний житель города Кизел Пермского края, в настоящее время официально нигде не работает.

Как пояснил подозреваемый, данные детали он похитил, чтобы сдать в пункт приема металла, однако довести свои преступные действия до конца не смог, так как был задержан охраной и передан сотрудникам транспортной полиции.

По данному факту отделением дознания Пермского линейного отдела МВД России на транспорте в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража».