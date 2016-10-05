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Елена Малкова
12 Апреля, 2017 11:09
Транспортные полицейские Перми задержали похитителя железнодорожного имущества
Пермь, 12 Апреля - DIXINEWS.
Отделением дознания Пермского линейного отдела МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража».
28 марта 2017 года в ходе проведения патрулирования станции Кизел работники ведомственной охраны заметили мужчину, который снимал с железнодорожного пути межрельсовые медные соединители и складывал их в мешок.
Мужчина был задержан и передан прибывшим на место сотрудникам Линейного пункта полиции на станции Кизел Пермского ЛО МВД России на транспорте.
При проведении личного досмотра в мешке у подозреваемого были обнаружены железнодорожные детали – медные межрельсовые соединители в количестве 17 штук и орудия преступления, с помощью которых он и снимал данные детали. Сумма причиненного ущерба составляет более 6 000 рублей, сообщили в пресс-службе Пермского ЛО МВД России на транспорте.
Сотрудники транспортной полиции установили, что задержанный – 42-летний житель города Кизел Пермского края, в настоящее время официально нигде не работает.
Как пояснил подозреваемый, данные детали он похитил, чтобы сдать в пункт приема металла, однако довести свои преступные действия до конца не смог, так как был задержан охраной и передан сотрудникам транспортной полиции.
По данному факту отделением дознания Пермского линейного отдела МВД России на транспорте в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража».
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