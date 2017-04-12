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Елена Малкова
12 Апреля, 2017 09:37
В Воронеже из-за конфликта приостановят строительство многоэтажного дома
Воронеж, 12 Апреля - DIXINEWS.
11 апреля губернатор Алексей Гордеев встретился с исполняющим обязанности главы администрации городского округа город Воронеж Вадимом Кстениным.
В ходе рабочей встрече был рассмотрен ряд актуальных вопросов по развитию городской среды и транспортной инфраструктуры, жилищного строительства.
Вадим Кстенин доложил губернатору о ходе развития конфликтной ситуации, которая возникла между застройщиком многоэтажного жилого дома по Ленинскому проспекту, 201 и жителями соседних домов. По имеющейся информации, конфликт достиг критической отметки.
В пресс-службе правительства Воронежской области сообщили, что губернатор потребовал приостановить строительство многоквартирного дома, провести все согласительные процедуры с жителями микрорайона и обеспечить соответствие разрешений на строительство действующему законодательству.
Доклад о ходе разрешения конфликтной ситуации губернатор будет принимать лично в еженедельном режиме.
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