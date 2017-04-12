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Елена Малкова
12 Апреля, 2017 08:35
На КЭФ-2017 представят современные экологические проекты
Красноярск, 12 Апреля - DIXINEWS.
На 14 Красноярском экономическом форуме презентуют новые экологические проекты.
Как сообщили в пресс-службе правительства Красноярского края, на форуме представят прототип интернет-сайта по экологической обстановке, проект технопарка "Волчья грива" и системы гидроизоляции и рекультивации полигонов твердых коммунальных отходов.
На форуме будет представлен прототип нового интернет-ресурса "Экологическая обстановка в районе города Красноярска", который объединит данные систем мониторинга состояния атмосферного воздуха министерства природных ресурсов и экологии края и Среднесибирского УГМС. На интерактивной карте Красноярска в онлайн-режиме будет отображаться информация, поступающая от федеральной и территориальной сетей наблюдения, от постов наблюдения, находящихся в зоне действия крупных промышленных предприятий, передвижных лабораторий.
На выставке КЭФ также будет представлен макет технопарка "Волчья грива" - инфраструктурного объекта по обращению с отходами, завершение строительства которого запланировано до 2021 года. Современный технопарк предусматривает развитие комплексной системы по утилизации, переработке и размещению отходов, глубокую переработку вторсырья за счет частных инвестиций. По мнению экспертов, этот проект - серьёзный шаг на пути совершенствования системы обращения с отходами.
Стоит отметить, что на КЭФ-2017 молодежный день форума, а также ряд площадок основной программы мероприятия будут посвящены экологической тематике. Представители власти, деловых кругов, экспертных, научных и общественных организаций обсудят актуальные вопросы, в том числе новые подходы к решению традиционных экологических задач.
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