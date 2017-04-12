На КЭФ-2017 представят современные экологические проекты

На 14 Красноярском экономическом форуме презентуют новые экологические проекты.

Как сообщили в пресс-службе правительства Красноярского края, на форуме представят прототип интернет-сайта по экологической обстановке, проект технопарка "Волчья грива" и системы гидроизоляции и рекультивации полигонов твердых коммунальных отходов.

На форуме будет представлен прототип нового интернет-ресурса "Экологическая обстановка в районе города Красноярска", который объединит данные систем мониторинга состояния атмосферного воздуха министерства природных ресурсов и экологии края и Среднесибирского УГМС. На интерактивной карте Красноярска в онлайн-режиме будет отображаться информация, поступающая от федеральной и территориальной сетей наблюдения, от постов наблюдения, находящихся в зоне действия крупных промышленных предприятий, передвижных лабораторий.

На выставке КЭФ также будет представлен макет технопарка "Волчья грива" - инфраструктурного объекта по обращению с отходами, завершение строительства которого запланировано до 2021 года. Современный технопарк предусматривает развитие комплексной системы по утилизации, переработке и размещению отходов, глубокую переработку вторсырья за счет частных инвестиций. По мнению экспертов, этот проект - серьёзный шаг на пути совершенствования системы обращения с отходами.

Стоит отметить, что на КЭФ-2017 молодежный день форума, а также ряд площадок основной программы мероприятия будут посвящены экологической тематике. Представители власти, деловых кругов, экспертных, научных и общественных организаций обсудят актуальные вопросы, в том числе новые подходы к решению традиционных экологических задач.