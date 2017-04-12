Общество

Елена Малкова
12 Апреля, 2017 07:24

Екатеринбург открыл официальный аккаунт в ещё одной соцсети

Источник фото: екатеринбург.рф
Екатеринбург, 12 Апреля - DIXINEWS.

Знакомиться с актуальными новостями, узнавать прогноз погоды и смотреть фотографии с живописными видами уральской столицы можно во всех популярных социальных сетях, где открыты официальные группы Екатеринбурга.

Недавно представительство Екатеринбурга в крупной социальной сети «Одноклассники» также стало официальным.

По информации пресс-службы мэрии, аккаунты столицы Урала в «Вконтакте», «Твиттере» и других соцсетях в совокупности имеют более ста тысяч подписчиков.

Также стоит отметить, что у Екатеринбурга есть свой канал на YouTube, где в прямом эфире транслируются ключевые заседания Администрации города и выступления первых лиц муниципалитета на российских телеканалах.

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