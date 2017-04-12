|
Елена Малкова
12 Апреля, 2017 07:24
Екатеринбург открыл официальный аккаунт в ещё одной соцсети
Екатеринбург, 12 Апреля - DIXINEWS.
Знакомиться с актуальными новостями, узнавать прогноз погоды и смотреть фотографии с живописными видами уральской столицы можно во всех популярных социальных сетях, где открыты официальные группы Екатеринбурга.
Недавно представительство Екатеринбурга в крупной социальной сети «Одноклассники» также стало официальным.
По информации пресс-службы мэрии, аккаунты столицы Урала в «Вконтакте», «Твиттере» и других соцсетях в совокупности имеют более ста тысяч подписчиков.
Также стоит отметить, что у Екатеринбурга есть свой канал на YouTube, где в прямом эфире транслируются ключевые заседания Администрации города и выступления первых лиц муниципалитета на российских телеканалах.
Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
В этом разделе:
Популярные новости
|
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Новости бизнеса
RedTram News
Loading...
Реклама
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия