С 11 апреля можно будет бесплатно посетить исторические особняки Москвы

Запись на посещение будут открывать дважды в неделю до 30 мая, чтобы все желающие смогли попасть на бесплатные экскурсии в честь Дней исторического и культурного наследия.

Оставить заявку на участие в экскурсии можно будет каждый вторник и четверг с 11 апреля по 30 мая.

В списке более 20 зданий, куда сложно попасть в обычные дни. Среди них городская усадьба Васильчиковой на Гоголевском бульваре, особняк Зиминых в Дегтярном переулке. Также экскурсии проведут в гостиницах «Националь», «Метрополь» и «Ленинградская». Сейчас в списке 23 объекта, однако он будет постепенно дополняться и обновляться. Предполагается, что в каждом здании до конца мая пройдёт от двух до четырёх экскурсий.