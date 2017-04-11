Культура

Алексей Мирный
11 Апреля, 2017 22:57

С 11 апреля можно будет бесплатно посетить исторические особняки Москвы

Доходный дом Перцовой.
Источник фото: vmersine.com
Москва, 11 Апреля - DIXINEWS.

Запись на посещение будут открывать дважды в неделю до 30 мая, чтобы все желающие смогли попасть на бесплатные экскурсии в честь Дней исторического и культурного наследия.

Оставить заявку на участие в экскурсии можно будет каждый вторник и четверг с 11 апреля по 30 мая.

В списке более 20 зданий, куда сложно попасть в обычные дни. Среди них городская усадьба Васильчиковой на Гоголевском бульваре, особняк Зиминых в Дегтярном переулке. Также экскурсии проведут в гостиницах «Националь», «Метрополь» и «Ленинградская». Сейчас в списке 23 объекта, однако он будет постепенно дополняться и обновляться. Предполагается, что в каждом здании до конца мая пройдёт от двух до четырёх экскурсий.

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