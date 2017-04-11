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Алексей Мирный
11 Апреля, 2017 22:45

Аэростат в виде космонавта высотой с шестиэтажный дом запустили над Москвой

Аэростат в виде космонавта в честь Дня космонавтики над Москвой.
Источник фото: M24.ru
Москва, 11 Апреля - DIXINEWS.

В небо над столицей запустили аэростат в форме космонавта высотой 17 метров.

Об этом сообщили в пресс-службе кинокомпании Bazelevs.

Объект поднялся в воздух в честь перзентации фильма «Время первых». В нём рассказывается о первом выходе человека в космос. Также, данная акция стала началом поздравлений в честь Дня космонавтики - 12 апреля.

Дизайн аэростата создан по чертежам скафандра «Беркут», в котором космонавт Алексей Леонов впервые вышел в космическое пространство. Высоту аэростата можно сравнить с параметрами шестиэтажного здания. Объем фигуры - 300 кубических метров, что по данным пресс-службы, позволило бы в ней уместиться 10 азиатским слонам. Космонавт парит рядом ТЦ Vegas, вскоре пролетит над всей Москвой.

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