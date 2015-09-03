В России снизилось количество работников, занятых во вредных условиях труда

Об этом сообщил Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин.

Последние дни в Сочи проходит планерная сессия «Формирование культуры безопасности - будущее сферы охраны труда» в рамках третьей Всероссийской недели охраны труда.

Максим Топилин рассказал, что с начала введения процедуры специальная оценка условий труда проведена на более чем 10 млн рабочих мест, на которых занято свыше 14 млн работников.

«Мы видим, что сначала в результате спецоценки даже росло количество рабочих мест с опасными и вредными условиями труда. Это как говорят врачи: «идет выявляемость». Мы не знали глубину бедствия, по большому счету. Прошлый год показал, что показатель стал снижаться. Это означает, что все-таки экономические стимулы играют роль и дают результат», – отметил Министр.