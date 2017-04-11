Экономика

Елена Малкова
11 Апреля, 2017 18:53

На Дальнем Востоке может появиться новое производство малых самолетов

Источник фото: minvr.ru
Россия, Москва, 11 Апреля - DIXINEWS.

На Дальнем Востоке планируется разместить новое производство по созданию самолетов для внутренних региональных и местных авиаперевозок, сообщили в пресс-службе Минвостокразвития.

Поиском инвестора для организации производства займется Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта.

Об этом сообщил заместитель Министра РФ по развитию Дальнего Востока Артур Ниязметов в ходе совещания с участием представителей администраций дальневосточных регионов, Минвостокразвития, Минтранса России, Минпромторга России и Росавиации .

«Сегодня актуален вопрос модернизации авиапарка для внутрирегиональных и межрегиональных авиаперевозок на Дальнем Востоке. Очевидно, что в макрорегионе парк воздушных судов устаревает, сейчас есть потребность в 136 самолетах и 46 вертолетах. Конечно, наилучший вариант – обеспечить регионы продукцией отечественных заводов», – отметил замминистра.

Под контролем Минпромторга сегодня уже ведется проектирование малых самолетов вместимостью до 9 человек. Воздушное судно такого класса разрабатывается Сибирским научно-исследовательским институтом авиации имени С.А.Чаплыгина. Презентация самолета пройдет на авиасалоне МАКС-2017 в июле текущего года. Сертификацию самолета планируется завершить через 1,5 года.

По словам Артура Ниязметова, «на Дальнем Востоке сегодня есть площадки и компетенции для размещения производства новых моделей самолетов. Например, в ТОР «Комсомольск», а Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта займется поиском инвестора».

Также обсуждалась замена устаревающих самолетов большой пассажировместимости на новые Л-410 УВП Е-20 и Ил-114-300 отечественного производства. Их планируется приобретать на Уральском заводе гражданской авиации. Замена авиатехники может начаться с 2020 года. Именно тогда на заводе компании МиГ в г. Луховицы начнется серийный выпуск данного типа самолетов.

Кроме того, Росавиация окажет содействие предприятиям, осуществляющим авиаперевозки на Дальнем Востоке, по продлению срока службы эксплуатируемых в настоящее время самолетов.

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