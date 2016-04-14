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Елена Малкова
11 Апреля, 2017 17:56
В Санкт-Петербурге ожидается резкое похолодание
Санкт-Петербург, 11 Апреля - DIXINEWS.
В Санкт-Петербурге ожидается резкое похолодание, сообщает «АиФ-Петербург» со ссылкой на прогноз главного синоптика Северной столицы Александра Колесова.
Ожидается, что погода ухудшится уже вечером во вторник. В ночное время столбик термометра опустится до нуля.
В среду, 12 апреля, температура воздуха не превысит 5°С, будет идти мокрый снег. На дорогах возможна гололедица.
В другие дни недели воздух в дневные часы прогреется в среднем до 3°С, в ночное время ожидаются заморозки до -3°С. До самых выходных в Санкт-Петербурге будут идти затяжные дожди и мокрый снег. Потепление ожидается лишь на следующей неделе.
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