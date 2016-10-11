В Перми выявлен факт использования поддельного диплома работником железной дороги

Сотрудники Линейного отделения полиции на станции Пермь-Сортировочная выявили работника железнодорожной организации, который использовал поддельный диплом для назначения его на вышестоящую должность.

28 февраля 2017 года в ходе проведения оперативных мероприятий сотрудники Линейного отделения полиции на станции Пермь-Сортировочная Пермского ЛО МВД России на транспорте выявили факт использования работником Эксплуатационного локомотивного депо подложного документа.

Полицейскими установлено, что в мае 2016 года 31-летний помощник машиниста выдвинут в кандидаты на вышестоящую должность, однако соответствующего образования для назначения на должность у него не было. Тогда злоумышленник решил купить документ о высшем образовании. Диплом специалиста об образовании с присвоением соответствующей квалификации, выданный якобы Уральским государственным университетом путей сообщения, он приобрел в 2016 году в микрорайоне Парковый города Перми у неизвестного ему мужчины за 30 000 рублей, после чего предъявил его по месту работы.

В отношении злоумышленника отделом дознания Пермского линейного отдела МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 327 УК РФ «Использование заведомо подложного документа».