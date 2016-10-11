Криминал

Елена Малкова
11 Апреля, 2017 13:46

В Перми выявлен факт использования поддельного диплома работником железной дороги

Источник фото: dixinews.ru
Пермь, 11 Апреля - DIXINEWS.

Сотрудники Линейного отделения полиции на станции Пермь-Сортировочная выявили работника железнодорожной организации, который использовал поддельный диплом для назначения его на вышестоящую должность.

28 февраля 2017 года в ходе проведения оперативных мероприятий сотрудники Линейного отделения полиции на станции Пермь-Сортировочная Пермского ЛО МВД России на транспорте выявили факт использования работником Эксплуатационного локомотивного депо подложного документа.

Полицейскими установлено, что в мае 2016 года 31-летний помощник машиниста выдвинут в кандидаты на вышестоящую должность, однако соответствующего образования для назначения на должность у него не было. Тогда злоумышленник решил купить документ о высшем образовании. Диплом специалиста об образовании с присвоением соответствующей квалификации, выданный якобы Уральским государственным университетом путей сообщения, он приобрел в 2016 году в микрорайоне Парковый города Перми у неизвестного ему мужчины за 30 000 рублей, после чего предъявил его по месту работы.

В отношении злоумышленника отделом дознания Пермского линейного отдела МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 327 УК РФ «Использование заведомо подложного документа».

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
В этом разделе:
В Москве началась операция антитеррора «Анаконда»
Экс-министру спорта Пермского края вменяют второй эпизод злоупотребления должностными полномочиями
В Челябинске изъята крупная партия контрафактной алкогольной продукции

Российский авторынок в марте вырос почти на 10%
Мягкая посадка: с МКС вернулся пятидесятый экипаж
Кто в круге - тот главный: в РФ поменяют правила проезда круговых перекрестков
В Египте введен режим ЧП на три месяца после терактов
ВИДЕО
Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Перми выявлен факт использования поддельного диплома работником железной дороги
Нижний Новгород, 11 Апреля, 13:39.
Заместитель губернатора Нижегородской области Антон Аверин попал в журналистское расследование о коррупции
Москва, 11 Апреля, 11:47.
Проблемы образования и воспитания обсудят в Москве
Москва, 11 Апреля, 11:40.
В Москве солнечная погода, но вечером дождь
Волгоград, 11 Апреля, 08:48.
В Волгограде стартовал конкурс на лучший проект арт-объекта для набережной
Пермь, 11 Апреля, 07:23.
Жители Пермского края могут получить информацию по оформлению недвижимости по телефону
Уфа, 11 Апреля, 06:49.
Башкирия заняла первое место на Всероссийских соревнованиях по каратэ
Челябинск, 10 Апреля, 13:16.
Агентство Fitch Ratings подтвердило «стабильный» прогноз кредитного рейтинга Южного Урала
Москва, 10 Апреля, 12:34.
33 поезда нового поколения «Москва» будет запущено в метро
Москва, 10 Апреля, 12:09.
В Москве началась операция антитеррора «Анаконда»
Москва, 10 Апреля, 11:48.
Неизвестный прокатился на Ferrari по московскому торговому центру «Весна»
Самара, 10 Апреля, 11:33.
В Самаре построят первые зарядные станции для электромобилей
Новости бизнеса
RedTram News
Loading...
Реклама
rn
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия