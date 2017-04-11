Заместитель губернатора Нижегородской области Антон Аверин попал в журналистское расследование о коррупции

Заместитель губернатора Нижегородской области Антон Аверин привлёк внимание СМИ, после журналистского расследования, которое провёл сотрудник портала "Московский Монитор" Сергей Корнеев.

На страницах издания вскрывается большое количество информации о вероятном мошенничестве чиновника.

По утверждению СМИ, Аверин уже неоднократно был уличен в личной заинтересованности при распределении средств государственных контрактов. При строительстве крупных инфраструктурных объектов он и его подельники присвоили сотни миллионов рублей. Это деньги областного и федерального бюджетов переведённые фирмам ближайших родственников чиновника.

Как пишет издание, одним из первых обвинений, выдвинутых в адрес Антона Валерьевича, были связаны с «Главным управлением по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей в городе Нижний Новгород» - это госпредприятие являлось официальным заказчиком возведения метромоста через реку Оку.

В материалах расследования значится: «Летом 2005 года областной УБЭП проверил финансовую деятельность этого предприятия и выяснил, что за четыре года стоимость работ по возведению метромоста была необоснованно завышена на 236 миллионов рублей. Все эти деньги были выплачены компании "Мостоотряд-1", которой с 2002 года руководит Валерий Аверин - отец подозреваемого».

Обвинение было выдвинуто о по статье УК РФ, № 159 «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием служебного положения, в крупном размере», которая предусматривает до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Однако судебное разбирательство, по той или иной причине длилось очень долго и, в итоге, было прекращено «по истечению срока давности преступления». Были и другие крупные дела в отношении чиновника, однако во всех случаях он оказывался невиновным. Ему даже пришлось развестись с женой, которая была собственницей предприятия получающего крупные госконтракты от руководства области. Контракты подряда от местной администрации получал, даже бизнес тёщи Антона Аверина.

Журналист информационного агентства "Московский Монитор" так резюмирует эту историю: «Если среди сотрудников нижегородских правоохранительных органов еще остались те, кто желает реабилитироваться за упущенные возможности покарать чиновника, работающего в условиях "личной выгоды" и "конфликта интересов", то сейчас для этого наступило самое подходящее время!».

Редакция DixiNews не берётся комментировать данный случай, правда это, или вымысел – пусть решает суд. Но очевидно одно, в нашей стране коррупция должна быть искоренена.

Бороться с ней должны соответствующие органы МВД и ФСБ, а не журналисты или какие-то специальные Фонды во главе с блогерами. Коррупция не должна быть инструментом для борьбы за репутацию. Также она не должна быть лазейкой в систему госуправления для иностранных спецслужб. Коррупция должна стать частью истории, которая напомнит последующим поколениям насколько важно для страны наличие осознанных национальных элит.