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Алексей Мирный
11 Апреля, 2017 11:47

Проблемы образования и воспитания обсудят в Москве

Здание Министерства культуры Российской Федерации.
Источник фото: ntv.ru
Москва, 11 Апреля - DIXINEWS.

12 апреля в рамках Московского международного союза образования состоится дискуссия «Межведомственное взаимодействие в сфере образования и воспитания».

Организатор мероприятия Министерством культуры Российской Федерации.

В мероприятии примут участие: первый заместитель Министра Культуры РФ Владимир Аристархов, руководитель Дирекции образовательных программ Департамента культуры города Москвы Екатерина Калачикова; продюсер, театральный режиссёр Эдуард Бояков и другие.

Участники дискуссии обсудят особенности государственной культурно-образовательной политики и вопросы развития взаимодействия государственных институтов и образовательными организаций.

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