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Алексей Мирный
11 Апреля, 2017 11:47
Проблемы образования и воспитания обсудят в Москве
Москва, 11 Апреля - DIXINEWS.
12 апреля в рамках Московского международного союза образования состоится дискуссия «Межведомственное взаимодействие в сфере образования и воспитания».
Организатор мероприятия Министерством культуры Российской Федерации.
В мероприятии примут участие: первый заместитель Министра Культуры РФ Владимир Аристархов, руководитель Дирекции образовательных программ Департамента культуры города Москвы Екатерина Калачикова; продюсер, театральный режиссёр Эдуард Бояков и другие.
Участники дискуссии обсудят особенности государственной культурно-образовательной политики и вопросы развития взаимодействия государственных институтов и образовательными организаций.
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