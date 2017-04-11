Проблемы образования и воспитания обсудят в Москве

12 апреля в рамках Московского международного союза образования состоится дискуссия «Межведомственное взаимодействие в сфере образования и воспитания».

Организатор мероприятия Министерством культуры Российской Федерации.

В мероприятии примут участие: первый заместитель Министра Культуры РФ Владимир Аристархов, руководитель Дирекции образовательных программ Департамента культуры города Москвы Екатерина Калачикова; продюсер, театральный режиссёр Эдуард Бояков и другие.

Участники дискуссии обсудят особенности государственной культурно-образовательной политики и вопросы развития взаимодействия государственных институтов и образовательными организаций.