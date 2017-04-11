Общество

Алексей Мирный
11 Апреля, 2017 11:40

В Москве солнечная погода, но вечером дождь

Источник фото: infinica.ru
Москва, 11 Апреля - DIXINEWS.

Сегодня в Москве, как вы успели заметить, значительно потеплело и светит яркое солнце.

Однако, по мнению синоптиков, такая погода будет радовать нас не весь день и к вечеру вполне вероятны осадки, поэтому будет не лишним запастись зонтом.

«Температура воздуха в утренние часы составит 11 градусов тепла, к обеду воздух прогреется до +17, к вечеру столбики термометров опустятся до 11 градусов выше нуля. Вероятность осадков средняя - 19%. К вечеру пойдет дождь. Ветер подует с юго-запада со скоростью 8 метров в секунду. Атмосферное давление составит 740 мм ртутного столба. Световой день продлится 13 часов и 50 минут», - утверждают столичные синоптики.

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