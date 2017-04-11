Общество

Елена Малкова
11 Апреля, 2017 08:48

В Волгограде стартовал конкурс на лучший проект арт-объекта для набережной

Набережная Волгограда.
Источник фото: volgograd.ru
Волгоград, 11 Апреля - DIXINEWS.

В Волгоградской области объявлен открытый конкурс на разработку концептуальных предложений арт-объекта, который может стать новой достопримечательностью столицы региона.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, новый арт-объект будет располагаться на территории центральной набережной.

В конкурсе на разработку концептуальных предложений арт-объекта могут принять участие дизайнеры, художники, архитекторы, скульпторы, студенты, а также все желающие без возрастных ограничений.

По информации регионального комитета архитектуры и градостроительства объявление и награждение победителей состоится 25 мая 2017 года. Лучшие работы будут отмечены дипломами I, II и III степени, а также денежными премиями.

Ознакомиться с правилами участия в конкурсе можно на сайте комитета архитектуры и градостроительства Волгоградской области.

Напомним, в Волгоградской области начинается первый этап реконструкции набережной имени 62-й Армии. В рамках первого этапа реконструкции запланировано строительство новой линии освещения и модернизация причальной стенки речпорта. Затем на набережной стартуют работы по благоустройству. Параллельно ведется работа по приведению в порядок поймы реки Царицы. Уже этим летом приступят к благоустройству площадки, которая примыкает к строящемуся интерактивному музею «Россия. Моя история». В пойме предлагается организовать многофункциональный городской парк, где будут обустроены зоны семейного и активного отдыха, детские и спортивные площадки.

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