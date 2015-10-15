Общество

Елена Малкова
11 Апреля, 2017 07:23

Жители Пермского края могут получить информацию по оформлению недвижимости по телефону

Источник фото: dixinews.ru
Пермь, 11 Апреля - DIXINEWS.

Жители Пермского края могут получить информацию по вопросам оказания государственных услуг Росреестра, позвонив специалистам по телефону: 8-800-100-34-34.

Специалисты ВЦТО Росреестра круглосуточно осуществляют консультации по различным вопросам.

Можно обратиться за консультацией по вопросам в сфере государственной регистрации прав собственности и государственного кадастрового учёта недвижимости, а также выдачи сведений о технических характеристиках и зарегистрированных правах на объекты недвижимого имущества из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), сообщили в Пресс-службе филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Пермскому краю.

Кроме того, при помощи консультационного телефона Росреестра можно:
- получить справочную информацию о расположении и режиме работы офисов приема и выдачи документов Кадастровой палаты по Пермскому краю и КГАУ «Пермский краевой МФЦ ПГМУ»;
- узнать сроки оказания государственных услуг Росреестра;
- узнать размеры государственной пошлины за предоставление государственных услуг Росреестра и размеры платы за предоставление сведений из ЕГРН;
- получить информацию о видах выписок из ЕГРН и содержащихся в них сведениях;
- узнать перечень документов, необходимых для получения государственных услуг Росреестра;
- узнать о текущем статусе рассмотрения заявления (запроса) на предоставление государственной услуги.
- записаться на выездной приём документов.

ВЦТО Росрееестра обеспечивает постоянную доступность консультационного телефона - время ожидания ответа оператора в среднем составляет не более 10 секунд.

Именно благодаря удобству популярность консультационного телефона ВЦТО Росреестра непрерывно растёт с момента его запуска на всей территории Российской Федерации.

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