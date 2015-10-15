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Елена Малкова
11 Апреля, 2017 07:23
Жители Пермского края могут получить информацию по оформлению недвижимости по телефону
Пермь, 11 Апреля - DIXINEWS.
Жители Пермского края могут получить информацию по вопросам оказания государственных услуг Росреестра, позвонив специалистам по телефону: 8-800-100-34-34.
Специалисты ВЦТО Росреестра круглосуточно осуществляют консультации по различным вопросам.
Можно обратиться за консультацией по вопросам в сфере государственной регистрации прав собственности и государственного кадастрового учёта недвижимости, а также выдачи сведений о технических характеристиках и зарегистрированных правах на объекты недвижимого имущества из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), сообщили в Пресс-службе филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Пермскому краю.
Кроме того, при помощи консультационного телефона Росреестра можно:
ВЦТО Росрееестра обеспечивает постоянную доступность консультационного телефона - время ожидания ответа оператора в среднем составляет не более 10 секунд.
Именно благодаря удобству популярность консультационного телефона ВЦТО Росреестра непрерывно растёт с момента его запуска на всей территории Российской Федерации.
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