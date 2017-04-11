Башкирия заняла первое место на Всероссийских соревнованиях по каратэ

В Казани состоялись шестые открытые Всероссийские соревнования по каратэ WKF «Кубок Ак Барс».

В соревнованиях приняли участие почти 1500 спортсменов из 24 регионов страны.

За «Кубок Ак Барс» соревновались спортсмены в шести возрастных категориях - от 8 лет и старше. По результатам соревнований первое общекомандное место в медальном зачете заняла сборная Республики Башкортостан.

Они опередили спортсменов из Москвы (второе место) и Самарской области (третье место). Как отметили в пресс-службе администрации Уфы, столь высокого результата спортсмены республики добиваются впервые. В прошлом году они заняли третье место. Всего спортсмены Башкортостана завоевали 9 золотых и 7 бронзовых медалей.