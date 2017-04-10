|
Елена Малкова
10 Апреля, 2017 13:16
Агентство Fitch Ratings подтвердило «стабильный» прогноз кредитного рейтинга Южного Урала
Челябинск, 10 Апреля - DIXINEWS.
Агентство Fitch Ratings подтвердило рейтинг Челябинской области на уровне «BBB-» и стабильный прогноз по нему, сообщили в пресс-службе регионального минфина.
Это свидетельствует о хороших бюджетных показателях региона и его высокой кредитоспособности.
Рейтинг был составлен по таким ключевым факторам, как низкий долг, невысокий риск его рефинансирования и устойчивые показатели бюджета области.
Стоит отметить, что кредитный рейтинг регионов не может быть выше суверенного рейтинга России. В настоящее время рейтинг Челябинской области находится на одном уровне с рейтингом страны.
Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
В этом разделе:
Популярные новости
|
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Новости бизнеса
RedTram News
Loading...
Реклама
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия