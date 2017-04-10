Экономика

Елена Малкова
10 Апреля, 2017 13:16

Агентство Fitch Ratings подтвердило «стабильный» прогноз кредитного рейтинга Южного Урала

Международное агентство Fitch Ratings подтвердило «стабильный» прогноз кредитного рейтинга Южного Урала.
Источник фото: todaynews24.ru
Челябинск, 10 Апреля - DIXINEWS.

Агентство Fitch Ratings подтвердило рейтинг Челябинской области на уровне «BBB-» и стабильный прогноз по нему, сообщили в пресс-службе регионального минфина.

Это свидетельствует о хороших бюджетных показателях региона и его высокой кредитоспособности.

Рейтинг был составлен по таким ключевым факторам, как низкий долг, невысокий риск его рефинансирования и устойчивые показатели бюджета области.

Стоит отметить, что кредитный рейтинг регионов не может быть выше суверенного рейтинга России. В настоящее время рейтинг Челябинской области находится на одном уровне с рейтингом страны.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
В этом разделе:
Грузооборот транспортного коридора «Приморье-1» вырос в 2 раза
До 2025 года будет готова инфраструктура космического города Циолковский
Минтруд: Страховые принципы и рост зарплат – наши приоритеты

США выпустили 59 ракет «Томагавк» по правительственной базе в Сирии
Журналист об ударах США по Сирии: Это акт агрессии и явное нарушение норм международного права
Кирове задержали пьяного главу семейства
В Екатеринбурге девушка обвинила сотрудников мойки в том, что что они изуродовали ее автомобиль
ВИДЕО
Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Агентство Fitch Ratings подтвердило «стабильный» прогноз кредитного рейтинга Южного Урала
Москва, 10 Апреля, 12:34.
33 поезда нового поколения «Москва» будет запущено в метро
Москва, 10 Апреля, 12:09.
В Москве началась операция антитеррора «Анаконда»
Москва, 10 Апреля, 11:48.
Неизвестный прокатился на Ferrari по московскому торговому центру «Весна»
Самара, 10 Апреля, 11:33.
В Самаре построят первые зарядные станции для электромобилей
Москва, 10 Апреля, 11:27.
В Москве может появиться памятник Солженицыну
Россия, Москва, 10 Апреля, 11:23.
Срок действия регионального материнского капитала на Дальнем Востоке может быть увеличен
Москва, 10 Апреля, 11:14.
Возле станций МЦК высадят больше 1000 деревьев и кустарников для шумоизоляции
Москва, 10 Апреля, 10:59.
Ко Дню космонавтики в Москве бесплатно покажут фильмы о космосе
Москва, 10 Апреля, 10:48.
Прогноз погоды в Москве на понедельник 10 апреля
Ростов-на-Дону , 10 Апреля, 09:49.
Более 3 тысяч человек приняли участие в забеге «Ростовское кольцо»
Омск, 10 Апреля, 08:17.
В Омской области более 4 тысяч человек написали Тотальный диктант
Новости бизнеса
RedTram News
Loading...
Реклама
rn
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия