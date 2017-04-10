Агентство Fitch Ratings подтвердило «стабильный» прогноз кредитного рейтинга Южного Урала

Агентство Fitch Ratings подтвердило рейтинг Челябинской области на уровне «BBB-» и стабильный прогноз по нему, сообщили в пресс-службе регионального минфина.

Это свидетельствует о хороших бюджетных показателях региона и его высокой кредитоспособности.

Рейтинг был составлен по таким ключевым факторам, как низкий долг, невысокий риск его рефинансирования и устойчивые показатели бюджета области.

Стоит отметить, что кредитный рейтинг регионов не может быть выше суверенного рейтинга России. В настоящее время рейтинг Челябинской области находится на одном уровне с рейтингом страны.