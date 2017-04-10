Промышленность

Алексей Мирный
10 Апреля, 2017 12:34

33 поезда нового поколения «Москва» будет запущено в метро

Поезда метро нового поколения «Москва».
Источник фото: bombardier.com
Москва, 10 Апреля - DIXINEWS.

Новейший поезд метрополитена «Москва» успешно прошел все пуско-наладочные работы и приемочные испытания.

Теперь он полностью готов к серийной эксплуатации - сообщает пресс-служба московского метро.

После финальных тестирований по эксплуатации составы начнут курсировать на Таганско-Краснопресненской линии.

«Поступать в метрополитен новые поезда стали в начале 2017 года. В течение нескольких месяцев они проходили целый комплекс различных испытаний на линиях метро. В феврале специалисты протестировали надежность сцепки вагонов и тормозной системы. Также они оценили освещенности салона, кабины машиниста и пути при следовании в тоннеле. В марте в состав поместили мерный груз, сопоставимый с максимальной загрузкой поезда, и пустили его со скоростью движения до 90 километров в час. Также проверены системы пожаробезопасности и эвакуации пассажиров. Таким образом, поезд соответствует современным техническим требованиям и нормам безопасности пассажиров, а потому передан в эксплуатацию метрополитену. Уже в середине апреля новый состав выйдет на Таганско-Краснопресненскую линию», - отмечают в столичном меторполитене.

В течение года в московском метро появится 33 восьмивагонных поезда нового поколения «Москва».

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