В Москве началась операция антитеррора «Анаконда»

Цель мероприятия - выявление взрывчатки, оружия и других запрещённых веществ и предметов у граждан.

Также планируется задержание находящихся в розыске людей.

«Спецоперация по поимке экстремистов проводится в тех случаях, когда усиливаются меры антитеррористической безопасности. Во время «Анаконды» усилены досмотровые мероприятия во всех пунктах массового скопления людей. Помимо этого дано особое поручение сотрудникам ГИБДД досматривать все автомобили, въезжающие в Москву и Московскую область с 5 апреля по 11 мая», - сообщает life.ru.

Спецоперация «Анаконда» завершится 11 мая.