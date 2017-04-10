Криминал

Алексей Мирный
10 Апреля, 2017 12:09

В Москве началась операция антитеррора «Анаконда»

Российский спецназ.
Источник фото: tvc.ru
Москва, 10 Апреля - DIXINEWS.

Цель мероприятия - выявление взрывчатки, оружия и других запрещённых веществ и предметов у граждан.

Также планируется задержание находящихся в розыске людей.

«Спецоперация по поимке экстремистов проводится в тех случаях, когда усиливаются меры антитеррористической безопасности. Во время «Анаконды» усилены досмотровые мероприятия во всех пунктах массового скопления людей. Помимо этого дано особое поручение сотрудникам ГИБДД досматривать все автомобили, въезжающие в Москву и Московскую область с 5 апреля по 11 мая», - сообщает life.ru.

Спецоперация «Анаконда» завершится 11 мая.

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