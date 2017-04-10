Происшествия

Алексей Мирный
10 Апреля, 2017 11:48

Неизвестный прокатился на Ferrari по московскому торговому центру «Весна»

Кадр из ролика на YouTube.
Источник фото: 360tv.ru
Москва, 10 Апреля - DIXINEWS.

Видео происшествия опубликовано на YouTube.

Об этом сообщает телеканал «360».

На видео видно, что посетителей в ТЦ практически не было, поскольку все произошло за 10 минут до закрытия. По словам охранника, водитель на своем автомобиле (при этом на машине видны надписи Synergy Insight Forum) заехал на территорию комплекса через погрузочную площадку. Отмечается, что один из сотрудников службы безопасности при попытке задержания получил ушибы (на видео видно, как охранник падает).

Блокировать и задержать водителя удалось спустя только 20 минут. Данные о личности хулигана в публикации «360» не уточняются, однако в первоначальной версии заметки, сохранившейся в кеше Google, говорится, что за рулем находился бывший мэр Архангельска Александр Донской. Его летом прошлого года обвиняли в пиаре с помощью YouTube.

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