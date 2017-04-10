В Самаре построят первые зарядные станции для электромобилей

В этом году филиал ПАО «МРСК Волги» (входит в группу «Россети») – «Самарские распределительные сети» построит в Самаре первые зарядные станции для электромобилей.

В текущем году планируется построить 5 зарядных станций, сообщили в пресс-службе ПАО «МРСК Волги».

Зарядные станции появятся вблизи бизнес-центров, крупных отелей и новых жилых комплексов. Электрозаправки будут представлять собой встраиваемые в стену трансформаторных подстанций панели с двумя зарядными розетками, цветовой индикацией процесса подключения и зарядки.

Одновременно от зарядной станции смогут заряжаться 2 автомобиля. Стандартный современный электрокар будет заряжаться порядка 4 часов.

Места установки первых в Самаре зарядных станций выбраны с учетом загруженности местности и проходимости.