В Москве может появиться памятник Солженицыну

Власти Москвы на этой неделе рассмотрят вопрос об установке памятников выдающемуся политическому деятелю Евгению Примакову и классику отечественной литературы Александру Солженицыну.

Заседание комиссии намечено на четверг, 13 апреля.

Соответствующие вопросы внесены в повестку дня очередного заседания комиссии по монументальному искусству Московской городской думы. Эксперты также оценят перспективы установки памятников писателю Александру Куприну и генерал-лейтенанту Константину Константинову. Отмечается, что памятники Примакову и Куприну будут переданы меценатами в дар городу.