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Алексей Мирный
10 Апреля, 2017 11:27
В Москве может появиться памятник Солженицыну
Москва, 10 Апреля - DIXINEWS.
Власти Москвы на этой неделе рассмотрят вопрос об установке памятников выдающемуся политическому деятелю Евгению Примакову и классику отечественной литературы Александру Солженицыну.
Заседание комиссии намечено на четверг, 13 апреля.
Соответствующие вопросы внесены в повестку дня очередного заседания комиссии по монументальному искусству Московской городской думы. Эксперты также оценят перспективы установки памятников писателю Александру Куприну и генерал-лейтенанту Константину Константинову. Отмечается, что памятники Примакову и Куприну будут переданы меценатами в дар городу.
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