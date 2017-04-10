О людях

Алексей Мирный
10 Апреля, 2017 11:27

В Москве может появиться памятник Солженицыну

Классик отечественной литературы Александр Солженицын.
Источник фото: dixinews.ru
Москва, 10 Апреля - DIXINEWS.

Власти Москвы на этой неделе рассмотрят вопрос об установке памятников выдающемуся политическому деятелю Евгению Примакову и классику отечественной литературы Александру Солженицыну.

Заседание комиссии намечено на четверг, 13 апреля.

Соответствующие вопросы внесены в повестку дня очередного заседания комиссии по монументальному искусству Московской городской думы. Эксперты также оценят перспективы установки памятников писателю Александру Куприну и генерал-лейтенанту Константину Константинову. Отмечается, что памятники Примакову и Куприну будут переданы меценатами в дар городу.

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