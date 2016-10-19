Общество

Елена Малкова
10 Апреля, 2017 11:23

Срок действия регионального материнского капитала на Дальнем Востоке может быть увеличен

Источник фото: mfc-chita.ru
Россия, Москва, 10 Апреля - DIXINEWS.

Заместитель Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Сергей Качаев предложил увеличить срок действия регионального материнского капитала во всех дальневосточных регионах.

Эту задачу он поставил на селекторном совещании с администрациями дальневосточных территорий, сообщили в пресс-службе Минвостокразвития.

«Во всех дальневосточных регионах принят материнский капитал. Однако в половине субъектов срок его действия заканчивается в ближайшие 2 года. Данная мера показала свою эффективность и ее необходимо продлить, – подчеркнул замминистра. – На всем Дальнем Востоке предоставляется ежемесячная денежная выплата при рождении третьего ребенка в размере прожиточного минимума до достижении им возраста трех лет при софинансировании из федерального бюджета. Эта мера должна быть сохранена даже в случае прекращения софинансирования».

Дальневосточные субъекты уже начали внедрять региональные меры поддержки молодых и студенческих семей. Например, в Камчатском крае при рождении первого ребенка женщиной в возрасте от 19 до 24 лет, ей предоставляется региональный материнский капитал в размере 100 тысяч рублей. В этом году выплата будет увеличена до 112,3 тысяч рублей. В Магаданской области женщины, родившие до 25 лет, получат в этом году материнский капитал в размене 126,5 тысяч рублей. В Сахалинской области единовременная денежная выплата семьям в связи с рождением первого ребенка составляет 54,5 тысячи рублей. Родители-студенты получают единовременную выплату при рождении ребенка в размере 57,4 тысячи рублей, а также получают ежемесячную социальную помощь в размере прожиточного минимума на ребенка и выплату средств на оплату жилищно-коммунальных услуг. Также предусмотрено введение дополнительной адресной поддержки молодой семье при рождении ребенка на приобретение комплекта для новорожденного и коляски до 30 тысяч рублей.

В Магаданской области осуществляется единовременная выплата в связи с рождением первенца родителям-студентам в размере 25 тысяч рублей и ежемесячная выплата 2,7 тысяч рублей. В Хабаровском крае ежемесячное пособие на ребенка из студенческой семьи осуществляется в повышенном размере от 1,3 до 1,8 тысяч рублей.

В Еврейской автономной области студенческим семьям предоставляется выплата при рождении первенца в размере 10 тысяч рублей и ежемесячная выплата на ребенка до – 1,5 тысяч рублей.

На Чукотке выделяется единовременная выплата при рождении ребенка в студенческой семье 10 тысяч рублей.

«Такие меры должны применяться во всех дальневосточных регионах, – подчеркнул Сергей Качаев. – Необходимо отметить, что рождаемость напрямую зависит от жилищных условий и возможности их улучшения при рождении детей. Ряд регионов осуществляет такие меры. Нужно выявить лучшие практики и их тиражировать в других регионах».

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