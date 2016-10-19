Срок действия регионального материнского капитала на Дальнем Востоке может быть увеличен

Заместитель Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Сергей Качаев предложил увеличить срок действия регионального материнского капитала во всех дальневосточных регионах.

Эту задачу он поставил на селекторном совещании с администрациями дальневосточных территорий, сообщили в пресс-службе Минвостокразвития.

«Во всех дальневосточных регионах принят материнский капитал. Однако в половине субъектов срок его действия заканчивается в ближайшие 2 года. Данная мера показала свою эффективность и ее необходимо продлить, – подчеркнул замминистра. – На всем Дальнем Востоке предоставляется ежемесячная денежная выплата при рождении третьего ребенка в размере прожиточного минимума до достижении им возраста трех лет при софинансировании из федерального бюджета. Эта мера должна быть сохранена даже в случае прекращения софинансирования».

Дальневосточные субъекты уже начали внедрять региональные меры поддержки молодых и студенческих семей. Например, в Камчатском крае при рождении первого ребенка женщиной в возрасте от 19 до 24 лет, ей предоставляется региональный материнский капитал в размере 100 тысяч рублей. В этом году выплата будет увеличена до 112,3 тысяч рублей. В Магаданской области женщины, родившие до 25 лет, получат в этом году материнский капитал в размене 126,5 тысяч рублей. В Сахалинской области единовременная денежная выплата семьям в связи с рождением первого ребенка составляет 54,5 тысячи рублей. Родители-студенты получают единовременную выплату при рождении ребенка в размере 57,4 тысячи рублей, а также получают ежемесячную социальную помощь в размере прожиточного минимума на ребенка и выплату средств на оплату жилищно-коммунальных услуг. Также предусмотрено введение дополнительной адресной поддержки молодой семье при рождении ребенка на приобретение комплекта для новорожденного и коляски до 30 тысяч рублей.

В Магаданской области осуществляется единовременная выплата в связи с рождением первенца родителям-студентам в размере 25 тысяч рублей и ежемесячная выплата 2,7 тысяч рублей. В Хабаровском крае ежемесячное пособие на ребенка из студенческой семьи осуществляется в повышенном размере от 1,3 до 1,8 тысяч рублей.

В Еврейской автономной области студенческим семьям предоставляется выплата при рождении первенца в размере 10 тысяч рублей и ежемесячная выплата на ребенка до – 1,5 тысяч рублей.

На Чукотке выделяется единовременная выплата при рождении ребенка в студенческой семье 10 тысяч рублей.

«Такие меры должны применяться во всех дальневосточных регионах, – подчеркнул Сергей Качаев. – Необходимо отметить, что рождаемость напрямую зависит от жилищных условий и возможности их улучшения при рождении детей. Ряд регионов осуществляет такие меры. Нужно выявить лучшие практики и их тиражировать в других регионах».