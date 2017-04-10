Возле станций МЦК высадят больше 1000 деревьев и кустарников для шумоизоляции

Весной в начале мая вблизи станций МЦК будут высажены новые растения.

Так у транспортно-пересадочных пунктов Московского центрального кольца появятся около 70 квадратных метров цветников, 80 деревьев и более 1000 кустарников.

«Вблизи 14 станций появятся порядка 80 деревьев, более 1000 кустарников и около 70 квадратных метров цветников. При выборе растений предпочтение отдавалось самым устойчивым. Это сорта, которые лучше всего переносят загрязнение и загазованность воздуха, перепады температур, а также выполняют шумозащитные функции. В частности, у станций будут высажены голубые ели, мелколистные липы, молодые каштаны, остролистные клены и западные туи. Кроме того, озеленять территорию рядом с транспортно-пересадочными узлами также будут живые изгороди из кустарников», - говорится на сайте мэра и правительства столицы.