|
Алексей Мирный
10 Апреля, 2017 10:59
Ко Дню космонавтики в Москве бесплатно покажут фильмы о космосе
Москва, 10 Апреля - DIXINEWS.
Показы картин будут проходить с 11 апреля в нескольких кинотеатрах.
Всего будет открыть 10 кинозалов находящихся под юрисдикцией московского департамента культуры.
Любители космоса, кроме того, смогут встретиться и пообщаться с космонавтом Александром Лавейкиным. Встреча пройдёт в кинотеатре «Юность».
Герой Советского Союза Александр Лавейкин – космонавт, трижды выходивший в открытый космос. Своим бесценным опытом он поделится в кинотеатре «Юность» 17 апреля в 14 часов. В 1987 году Лавейкин совершил свой первый полет к орбитальной станции «Мир». Там он провел полгода.
Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
В этом разделе:
Популярные новости
|
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Новости бизнеса
RedTram News
Loading...
Реклама
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия