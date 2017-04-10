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Алексей Мирный
10 Апреля, 2017 10:59

Ко Дню космонавтики в Москве бесплатно покажут фильмы о космосе

Кадр из фильма «Время первых» режиссера Дмитрия Киселева.
Автор фото: Bazelevs
Москва, 10 Апреля - DIXINEWS.

Показы картин будут проходить с 11 апреля в нескольких кинотеатрах.

Всего будет открыть 10 кинозалов находящихся под юрисдикцией московского департамента культуры.

Любители космоса, кроме того, смогут встретиться и пообщаться с космонавтом Александром Лавейкиным. Встреча пройдёт в кинотеатре «Юность».

Герой Советского Союза Александр Лавейкин – космонавт, трижды выходивший в открытый космос. Своим бесценным опытом он поделится в кинотеатре «Юность» 17 апреля в 14 часов. В 1987 году Лавейкин совершил свой первый полет к орбитальной станции «Мир». Там он провел полгода.

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