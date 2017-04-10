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Алексей Мирный
10 Апреля, 2017 10:48
Прогноз погоды в Москве на понедельник 10 апреля
Москва, 10 Апреля - DIXINEWS.
Сегодня 10 апреля москвичей ждет теплая облачная погода без осадков, около 10 градусов тепла.
Отметим, что прошедший март стал самым теплым в Москве за всю 140-летнюю историю метеонаблюдений.
«С утра (+5..+6 ) температура будет медленно подниматься и достигнет отметки в 11 градусов к шести вечера. В течение дня облачно, к вечеру прояснится. Ветер западный, 6 м/с. Давление 749 мм рт ст, с тенденцией к понижению. Вероятность осадков - 12%», - утверждают синоптики.
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