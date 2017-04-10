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Елена Малкова
10 Апреля, 2017 09:49
Более 3 тысяч человек приняли участие в забеге «Ростовское кольцо»
Ростов-на-Дону , 10 Апреля - DIXINEWS.
В Ростове-на-Дону 9 апреля состоялся массовый забег «Ростовское кольцо».
Как сообщили в пресс-службе администрации города, несмотря на непогоду в забеге приняли участие порядка 3000 человек.
Принять участие в массовом мероприятии мог каждый желающий, кто неравнодушен к спорту и ведет здоровый образ жизни.
Поддержать участников забега пришел заместитель главы Администрации города по социальным вопросам Виктор Бережной. - Ростовчане целый год готовились к этому событию. Знаю, что многие с нетерпением ждали, когда состоится этот забег. И тот факт, что так много людей пришло сегодня поучаствовать, может говорить только об одном – ростовчане любят спорт, - сказал Виктор Бережной.
В этом году организаторы спортивного мероприятия придумали новый формат для забега. Во время марафона все участники имели возможность послушать мультимедийную экскурсию «Ростовское кольцо» в прямом эфире на радио «Маяк».
Как рассказали организаторы забега, основная идея этого нововведения — открыть для себя новое в привычном, посмотреть на свой город по-другому. Отсюда и слоган забега «Ростовское кольцо. Влюбись в свой город».
Жители Ростова-на-Дону сами выбирали подходящую для себя дистанцию от 6,5 до 38 километров. Кроме того, в рамках массового забега состоялся командный зачет для корпоративных команд. Победителей определили в двух номинациях. Самая многочисленная команда («Старт года») и самая активная и креативная команда («Энергия года»).
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