Общество

Елена Малкова
10 Апреля, 2017 09:49

Более 3 тысяч человек приняли участие в забеге «Ростовское кольцо»

Принять участие в забеге мог каждый желающий.
Источник фото: rostov-gorod.ru
Ростов-на-Дону , 10 Апреля - DIXINEWS.

В Ростове-на-Дону 9 апреля состоялся массовый забег «Ростовское кольцо».

Как сообщили в пресс-службе администрации города, несмотря на непогоду в забеге приняли участие порядка 3000 человек.

Принять участие в массовом мероприятии мог каждый желающий, кто неравнодушен к спорту и ведет здоровый образ жизни.

Поддержать участников забега пришел заместитель главы Администрации города по социальным вопросам Виктор Бережной. - Ростовчане целый год готовились к этому событию. Знаю, что многие с нетерпением ждали, когда состоится этот забег. И тот факт, что так много людей пришло сегодня поучаствовать, может говорить только об одном – ростовчане любят спорт, - сказал Виктор Бережной.

В этом году организаторы спортивного мероприятия придумали новый формат для забега. Во время марафона все участники имели возможность послушать мультимедийную экскурсию «Ростовское кольцо» в прямом эфире на радио «Маяк».

Как рассказали организаторы забега, основная идея этого нововведения — открыть для себя новое в привычном, посмотреть на свой город по-другому. Отсюда и слоган забега «Ростовское кольцо. Влюбись в свой город».

Жители Ростова-на-Дону сами выбирали подходящую для себя дистанцию от 6,5 до 38 километров. Кроме того, в рамках массового забега состоялся командный зачет для корпоративных команд. Победителей определили в двух номинациях. Самая многочисленная команда («Старт года») и самая активная и креативная команда («Энергия года»).

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