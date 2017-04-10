Общество

Елена Малкова
10 Апреля, 2017 08:17

В Омской области более 4 тысяч человек написали Тотальный диктант

В этом году на территории региона было открыто 111 площадок для написания диктанта.
Источник фото: omskportal.ru
Омск, 10 Апреля - DIXINEWS.

Омская область в шестой раз приняла участие в акции «Тотальный диктант», рассказали в пресс-службе регионального правительства.

На территории региона в этом году было открыто более ста площадок для проверки грамотности. Всего «Тотальный диктант» 8 апреля проходил в более чем 800 городах России и других стран мира.

В Омской области к акции присоединились представители органов законодательной и исполнительной власти, журналисты, деятели культуры и науки, студенты и школьники.

Всех участников акции, проходившей под девизом: «Писать грамотно - модно!», в видеообращении поприветствовал глава Омской области Виктор Назаров. «По числу участников Омск уже несколько лет удерживает четвертое место после Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирска. Количество площадок у нас с каждым годом увеличивается», - отметил губернатор.

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