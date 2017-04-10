В Новосибирске выставили на продажу легендарное кафе

Небольшое кафе в Центральном парке города вместе с участком площадью 700 кв. м выставили на продажу, сообщают «Новосибирские новости».

Владелец объекта решил провести аукцион среди потенциальных покупателей.

Собственником участка и кафе по адресу ул. Каменская, 43 является юридическое лицо агентство «Жилфонд». В отделе инвестиций и управления недвижимостью компании «Жилфонд Брокеридж» цену объекта не назвали. Известно, что кадастровая стоимость участка вместе с кирпичным зданием составляет 10 млн рублей. По итогам аукциона объект перейдет в собственность тому покупателю, кто даст большую цену.

Одноэтажное кирпичное здание кафе, в советское время носившее название «Тополек», можно эксплуатировать круглогодично. Его можно использовать в качестве заведения общепита: на объекте есть кухня, подсобное помещение, обеденный зал, два санузла. Со стороны улицы Фрунзе к территории прилегает паркинг на 10 машиномест.

Согласно информации департамента строительства и архитектуры мэрии Новосибирска, здание кафе расположено в зоне Р-2 (зона озеленения). На этой территории можно возводить капитальные строения с развлекательными или спортивными заведениями, кафе или рестораны, но не более чем на 50 посетителей. Административные помещения и жилье здесь строить запрещено.