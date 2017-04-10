Ко Дню космонавтики Пермская синематека запускает киноклуб "Горячий космос"

Ко Дню космонавтики Пермская синематека запускает специальный киноклуб «Горячий космос».

Для взрослых и маленьких зрителей в «Премьере» пройдут программы художественных фильмов, прямо на сеансах ведущие разыграют призы и проведут конкурсы. Главным партнёром акции стал Пермский планетарий.

«Горячий космос» — это две программы, детская и взрослая. Для детей синематека подобрала приключенческие фильмы о космосе, чтобы порассуждать с младшими зрителями об НЛО, дружбе с инопланетянами, показать подрастающему поколению легендарный фильм «Тайна третьей планеты» и экранизацию повести Роберта Стивенсона. Для взрослых сделана подборка художественных фильмов Дэвида Линча, Павла Клушанцева, Андрея Тарковского, Явара Аббаса и Алексея Федорченко.

Детские дневные показы «Горячего космоса» будут проводиться 14 и 15 апреля, а вечерние сеансы для взрослых — с 12 по 16 апреля. С расписанием сеансов можно ознакомиться на сайте permcinema.ru. Также в преддверии Дня космонавтики в киноцентре «Премьер» проходят научно-популярная выставка и медиаобразовательные программы.