Бизнес

Алексей Мирный
9 Апреля, 2017 14:09

Социология и психология от ИТ-агентства «Имакс»

Источник фото: dixinews.ru
Ижевск, 09 Апреля - DIXINEWS.

Таргетированная, или как ещё её называют, баннерная реклама является одним из самых распространённых маркетинговых решений в интернете.

Общество с ограниченной ответственностью «Имакс» одно из лидеров в этой отрасли.

Это вид поиска клиентов для своего предприятия. Здесь используются поисковые запросы уходящие с того или иного IP-адреса, сохраненные файлы истории просмотров браузера. Таким образом, вычленяется целевая аудитория потенциальных клиентов.

Каждый пользователь электронной Сети одновременно является и потенциальным покупателем того или иного товара, а также услуг. Специфика серфинга в интернете позволяет составить аналитику его потребностей, то есть проанализировать спрос и предложение.

Эти исследования носят психологический и социологический характер. Конечно, они проходят без согласия «подопытных» что неоднократно становилось камнем преткновения в спорах пользователей интернета и его «создателями».

«Компания «Имакс» максимально мягко обращается с потенциальными клиентами вашего бизнеса. Ваша реклама подаётся нами в ненавязчивой форме и только тем пользователям, которых она действительно способна заинтересовать, а не вызвать обратную реакцию - раздражение», - отмечает руководитель ООО «Имакс» Надежда Сергиенко.

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