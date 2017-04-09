Социология и психология от ИТ-агентства «Имакс»

Таргетированная, или как ещё её называют, баннерная реклама является одним из самых распространённых маркетинговых решений в интернете.

Общество с ограниченной ответственностью «Имакс» одно из лидеров в этой отрасли.

Это вид поиска клиентов для своего предприятия. Здесь используются поисковые запросы уходящие с того или иного IP-адреса, сохраненные файлы истории просмотров браузера. Таким образом, вычленяется целевая аудитория потенциальных клиентов.

Каждый пользователь электронной Сети одновременно является и потенциальным покупателем того или иного товара, а также услуг. Специфика серфинга в интернете позволяет составить аналитику его потребностей, то есть проанализировать спрос и предложение.

Эти исследования носят психологический и социологический характер. Конечно, они проходят без согласия «подопытных» что неоднократно становилось камнем преткновения в спорах пользователей интернета и его «создателями».

«Компания «Имакс» максимально мягко обращается с потенциальными клиентами вашего бизнеса. Ваша реклама подаётся нами в ненавязчивой форме и только тем пользователям, которых она действительно способна заинтересовать, а не вызвать обратную реакцию - раздражение», - отмечает руководитель ООО «Имакс» Надежда Сергиенко.