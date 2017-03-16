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Алексей Мирный
9 Апреля, 2017 14:26
Тремя новыми станциями метро смогут пользоваться 500 тыс. пассажиров
Москва, 09 Апреля - DIXINEWS.
На Люблинско-Дмитровской линии метро до конца 2017 года откроют три новые станции - «Верхние Лихоборы», «Окружная», и «Селигерская».
Пассажиров они смогут принять уже в начале 2018 года.
Об этом рассказал Марат Хуснуллин - заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства.
«Работы идут в хорошем темпе, уже укладываются верхние строения пути, приступили к отделке, завезено 80 процентов оборудования. То есть все идет по графику, работают более двух с половиной тысяч человек в круглосуточном режиме посменно по 12 часов», - отметил Хуснуллин.
Новыми станциями смогут пользоваться более 500 тысяч москвичей из Восточного и Западного Дегунина, Тимирязевского, Бутырского и Бескудниковского районов, а также жители Подмосковья.
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