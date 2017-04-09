В Москве столкнулись два поезда – заявление следствия

Согласно предварительной версии, пассажирский междугородний поезд столкнулся с пригородной электричкой по причине отказа в тормозной системе.

Об этом сообщается в релизе на официальном сайте Следственного комитета РФ.

- В настоящее время активно проверяются все возможные версии столкновения. По результатам первоначальных следственных действий, в том числе после допросов машинистов, версия о том, что экстренное торможение локомотивной бригадой электропоезда применено в целях предотвращения наезда на пешехода, не подтверждается; оно было обусловлено отказом тормозной системы электропоезда. В целях проверки данной версии следствием уже изъяты документы о техническом обслуживании состава, - поясняет Светлана Петренко - официальный представитель ведомства.

Напомним, что вечером 8 апреля столкнулись пассажирский состав, следовавший по маршруту Москва - Брест и местный электропоезд. Версия о том, что сход с рельс случился по причине предотвращения наезда на человека, не подтвердилась.