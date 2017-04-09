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Алексей Мирный
9 Апреля, 2017 13:38
В Москве столкнулись два поезда – заявление следствия
Москва, 09 Апреля - DIXINEWS.
Согласно предварительной версии, пассажирский междугородний поезд столкнулся с пригородной электричкой по причине отказа в тормозной системе.
Об этом сообщается в релизе на официальном сайте Следственного комитета РФ.
- В настоящее время активно проверяются все возможные версии столкновения. По результатам первоначальных следственных действий, в том числе после допросов машинистов, версия о том, что экстренное торможение локомотивной бригадой электропоезда применено в целях предотвращения наезда на пешехода, не подтверждается; оно было обусловлено отказом тормозной системы электропоезда. В целях проверки данной версии следствием уже изъяты документы о техническом обслуживании состава, - поясняет Светлана Петренко - официальный представитель ведомства.
Напомним, что вечером 8 апреля столкнулись пассажирский состав, следовавший по маршруту Москва - Брест и местный электропоезд. Версия о том, что сход с рельс случился по причине предотвращения наезда на человека, не подтвердилась.
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