Происшествия

Алексей Мирный
9 Апреля, 2017 13:38

В Москве столкнулись два поезда – заявление следствия

Ликвидация столкновения поездов в Москве.
Источник фото: ria.ru
Москва, 09 Апреля - DIXINEWS.

Согласно предварительной версии, пассажирский междугородний поезд столкнулся с пригородной электричкой по причине отказа в тормозной системе.

Об этом сообщается в релизе на официальном сайте Следственного комитета РФ.

- В настоящее время активно проверяются все возможные версии столкновения. По результатам первоначальных следственных действий, в том числе после допросов машинистов, версия о том, что экстренное торможение локомотивной бригадой электропоезда применено в целях предотвращения наезда на пешехода, не подтверждается; оно было обусловлено отказом тормозной системы электропоезда. В целях проверки данной версии следствием уже изъяты документы о техническом обслуживании состава, - поясняет Светлана Петренко - официальный представитель ведомства.

Напомним, что вечером 8 апреля столкнулись пассажирский состав, следовавший по маршруту Москва - Брест и местный электропоезд. Версия о том, что сход с рельс случился по причине предотвращения наезда на человека, не подтвердилась.

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