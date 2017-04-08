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Елена Малкова
8 Апреля, 2017 20:49
В Красноярске более 5 тысяч человек приняли участие в акции "Вместе! Против террора!"
Красноярск, 08 Апреля - DIXINEWS.
Сегодня, 8 апреля, в Красноярске по инициативе активистов общественных организаций на площади Мира состоялась акция "Вместе! Против террора!".
Более пяти тысяч красноярцев присоединились к участникам акции против террора, сообщили в Управлении пресс-службы Губернатора и Правительства Красноярского края.
Тысячи людей объединились в желании оказать поддержку жителям Санкт-Петербурга после теракта.
Обращаясь к землякам, один из организаторов акции житель Красноярска Дмитрий Мотора рассказал, что после взрыва в Санкт-Петербурге, написал в социальных сетях, что чувствует необходимость прийти к памятнику детям блокадного Ленинграда и возложить цветы.
"В Красноярске много неравнодушных людей, но я не предполагал, сколько людей придет и принесет цветы к памятнику ленинградцам, сколько горожан придет сегодня на эту площадь", - сказал Дмитрий Мотора.
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