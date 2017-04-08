Общество

Елена Малкова
8 Апреля, 2017 20:49

В Красноярске более 5 тысяч человек приняли участие в акции "Вместе! Против террора!"

Более 5 тысяч красноярцев присоединились к участникам акции "Вместе! Против террора!"
Источник фото: krskstate.ru
Красноярск, 08 Апреля - DIXINEWS.

Сегодня, 8 апреля, в Красноярске по инициативе активистов общественных организаций на площади Мира состоялась акция "Вместе! Против террора!".

Более пяти тысяч красноярцев присоединились к участникам акции против террора, сообщили в Управлении пресс-службы Губернатора и Правительства Красноярского края.

Тысячи людей объединились в желании оказать поддержку жителям Санкт-Петербурга после теракта.

Обращаясь к землякам, один из организаторов акции житель Красноярска Дмитрий Мотора рассказал, что после взрыва в Санкт-Петербурге, написал в социальных сетях, что чувствует необходимость прийти к памятнику детям блокадного Ленинграда и возложить цветы.

"В Красноярске много неравнодушных людей, но я не предполагал, сколько людей придет и принесет цветы к памятнику ленинградцам, сколько горожан придет сегодня на эту площадь", - сказал Дмитрий Мотора.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
В этом разделе:
На дальнем востоке России растёт рождаемость
Около миллиона москвичей вышли на субботник
Масштабная дорожная кампания в Нижнем Новгороде начнется на следующей неделе

Демонстрация силы: боевики восприняли удар по Сирии как сигнал к действию
В Екатеринбурге девушка обвинила сотрудников мойки в том, что что они изуродовали ее автомобиль
Лавров: возможно, некоторые рассматривают "Ан-Нусру" как резерв для смены режима в Сирии
Тёмная эпоха Греции: как строгая экономия отключила свет
ВИДЕО
Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Красноярске более 5 тысяч человек приняли участие в акции "Вместе! Против террора!"
Москва, 08 Апреля, 14:17.
На дальнем востоке России растёт рождаемость
Москва, 08 Апреля, 14:09.
Около миллиона москвичей вышли на субботник
Москва, 08 Апреля, 13:50.
Умер ветеран космонавтики Георгий Гречко
Нижний Новгород, 08 Апреля, 10:05.
Масштабная дорожная кампания в Нижнем Новгороде начнется на следующей неделе
Казань, 08 Апреля, 08:46.
В Татарстане ожидается теплая погода
Москва, 07 Апреля, 22:50.
В Московской области заработали тысячи камер видеонаблюдения
Сирия, 07 Апреля, 22:07.
В результате удара США по Сирии погибли 14 человек, 13 женщин и детей были ранены
Москва, 07 Апреля, 21:38.
На Пасху в Москве запустят более 1000 бесплатных автобусов
Москва, 07 Апреля, 21:24.
МЧС предупредило о шквальном ветре в Москве
Воронеж, 07 Апреля, 19:23.
В Воронеже объявлен конкурс на реконструкцию перехода у цирка
За рубежом, 07 Апреля, 17:43.
Теракт. Швеция была атакована - премьер Швеции
Новости бизнеса
RedTram News
Loading...
Реклама
rn
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия