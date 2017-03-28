Промышленность

Алексей Мирный
8 Апреля, 2017 14:09

Компания «Камаспецстрой» и нефтегазовая отрасль России

Источник фото: enertek.ru
Ижевск, 08 Апреля - DIXINEWS.

Когда-то военная теория говорила о топливных войнах как о теоретических.

И вот уже почти 50 лет, начиная с нефтяного кризиса 70-х годов, такие войны ведутся постоянно.

Это войны в Персидском заливе, Ливия. Однако для Российской Федерации вопрос снабжения топливом и энергоносителями никогда не был кризисным. В нашей стране вдоволь этого богатства. И важным моментом остаётся только его добыча, транспортировка и переработка.

ООО «Камаспецстрой» мощное отечественное предприятие нефтегазовой отрасли. Оно обеспечивает функционирование всей инфраструктуры предназначенной для добычи нефти и газа, а также их переработки.

На протяжении многих лет фирма «Камаспецстрой» является лидером данного направления в Ижевске. Она уже давно заслужила авторитет среди частных и государственных заказчиков.

«Наша фирма «Камаспецстрой» проводит капитальный ремонт различного оборудования. Антикоррозионную обработку и противопожарную защиту металлоконструкций, технологических трубопроводов и резервуаров. Мы выполняем реконструкцию инженерных сетей, кустов скважин, насосных станций. Также переводим скважины в фонд ППД. Модернизируем системы закачки пластовых вод, осуществляем монтаж замерных установок. А также многие другие работы, которые могут включать даже строительство временных грунтовых дорог», - отмечает директор ООО «Камаспецстрой» Ильдар Загитов.

Такие предприятия как «Камаспецстрой», являются стратегически важными для России. Поэтому каждое из них должно работать очень качественно и быть настоящим профессионалом своего дела.

«Прежде, чем принять решение об участии в тендере, мы тщательно анализируем загрузку на других объектах, смотрим рабочие графики, рассчитываем свои силы - чтобы гарантированно уложиться в предусмотренные контрактом сроки и обеспечить при этом надлежащее качество», - говорит Загитов.

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