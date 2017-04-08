На дальнем востоке России растёт рождаемость

В семи дальневосточных регионах - Амурской и Сахалинской областях, Еврейской автономии, Хабаровском крае, Республике Саха (Якутия), на Камчатке и Чукотке - уровень рождаемости превысил среднероссийский уровень.

Об этом сообщил на селекторном совещании с дальневосточными регионами заместитель Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Сергей Качаев.

«Проектом Концепции демографической политики Дальнего Востока на период до 2025 года установлены целевые показатели рождаемости. Суммарный коэффициент рождаемости к 2020 году должен составить 1,95 и 2,05 к 2025 году, – отметил замминистра. – Мы видим, что в семи дальневосточных регионах уровень рождаемости выше среднероссийского».

По словам замминистра, эффективные меры поддержки семей сегодня предусмотрены лишь в Сахалинской области. При рождении второго ребенка регион предоставляет единовременно 1 млн рублей для первоначального взноса при приобретении жилья.