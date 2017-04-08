|
Алексей Мирный
8 Апреля, 2017 14:17
На дальнем востоке России растёт рождаемость
Москва, 08 Апреля - DIXINEWS.
В семи дальневосточных регионах - Амурской и Сахалинской областях, Еврейской автономии, Хабаровском крае, Республике Саха (Якутия), на Камчатке и Чукотке - уровень рождаемости превысил среднероссийский уровень.
Об этом сообщил на селекторном совещании с дальневосточными регионами заместитель Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Сергей Качаев.
«Проектом Концепции демографической политики Дальнего Востока на период до 2025 года установлены целевые показатели рождаемости. Суммарный коэффициент рождаемости к 2020 году должен составить 1,95 и 2,05 к 2025 году, – отметил замминистра. – Мы видим, что в семи дальневосточных регионах уровень рождаемости выше среднероссийского».
По словам замминистра, эффективные меры поддержки семей сегодня предусмотрены лишь в Сахалинской области. При рождении второго ребенка регион предоставляет единовременно 1 млн рублей для первоначального взноса при приобретении жилья.
Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
В этом разделе:
Популярные новости
|
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Новости бизнеса
RedTram News
Loading...
Реклама
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия