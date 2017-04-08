Общество

Алексей Мирный
8 Апреля, 2017 14:09

Около миллиона москвичей вышли на субботник

Источник фото: ufaved.info
Москва, 08 Апреля - DIXINEWS.

Сегодня 8 апреля в столице прошел первый общегородской субботник.

В нем приняли участие студенты, школьники, сотрудники сферы ЖКХ, работники местных предприятий и другие граждане.

Как отметил Петр Бирюков - заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства: «В массовой уборке, по состоянию на 10:00, участвует почти миллион человек. Кроме того, в работах по благоустройству Москвы задействовано свыше 8,2 тысяч единиц техники. Всех участников общегородского субботника обеспечили инвентарем и посадочным материалом».

Месячник весеннего благоустройства начался в столице 25 марта и продолжится до 29 апреля. По распоряжению властей Москвы общегородские субботники пройдут 8 и 29 апреля.

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