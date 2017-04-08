О людях

Алексей Мирный
8 Апреля, 2017 13:50

Умер ветеран космонавтики Георгий Гречко

Космонавт Георгий Гречко.
Источник фото: gctc.ru
Москва, 08 Апреля - DIXINEWS.

Сегодня 8 апреля космонавт Георгий Гречко скончался в возрасте 85 лет.

Об этом сообщили на сайте издания «Новости космонавтики».

«В ночь на 8 апреля на 86-м году жизни скончался летчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза, инженер и космонавт ОКБ-1 - ЦКБЭМ - НПО «Энергия» Георгий Михайлович Гречко», - говорится в сообщении. «Роскосмос» выразил соболезнования родным и близким космонавта.

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