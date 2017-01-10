Масштабная дорожная кампания в Нижнем Новгороде начнется на следующей неделе

Масштабная дорожная кампания в Нижнем Новгороде начнется с ремонта улиц Рельсовая, Октябрьской Революции и Новикова-Прибоя, сообщили в пресс-службе мэрии Нижнего Новгорода.

7 апреля заместитель директора департамента благоустройства и дорожного хозяйства Роман Ухабин и начальник отдела организации дорожного движения и связи департамента транспорта и связи Виктор Дельфинов рассказали журналистам о том, как будет проходить кампания по капитальному ремонту дорог.

На следующей неделе подрядные организации приступят к работам на первых участках. Это улицы Рельсовая, Октябрьской Революции и Новикова-Прибоя. По информации мэрии, в дневное время будут организованы работы по замене бордюров, а в ночные часы – по снятию старого асфальта и укладке нового.

По такому же принципу продолжится капитальный ремонт остальных участков, которые вошли в федеральную программу «Безопасные и качественные дороги». По уточненной информации, подрядные организации не планируют полностью перекрывать движение на участках. Движение транспорта будет осуществляться по суженой проезжей части; основной объем работ будет проходить в ночное время.

«О том, когда и какие дороги планируется ремонтировать, нижегородцы могут узнать из графика работ. Конечно, возможны смещения дат из-за форс-мажорных погодных условий или внезапно обнаруженных проблем с инженерными коммуникациями», - пояснил Роман Ухабин. Подрядные организации будут использовать щебеночно-мастичный асфальтобетон.

Виктор Дельфинов в свою очередь рекомендовал жителям Нижнего Новгорода на время ремонтной кампании каждый день выбирать маршруты и по возможности пользоваться общественным транспортом. Несмотря на то, что в часы пик дороги будут максимально открыты, полностью избежать затруднений движения не удастся.