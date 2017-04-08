В Татарстане ожидается теплая погода

В субботу, 8 апреля, в Татарстане ожидается переменная облачность, сообщает «Реальное время» со ссылкой на Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан.

По данным специалистов ночью без осадков, днем и вечером местами небольшой дождь.

Ожидается южный умеренный ветер, местами порывистый сильный. Дневная температура воздуха по республике от +8 до +13 градусов. В Казани дневная температура воздуха составит от +10 до +12 градусов.