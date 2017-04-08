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Елена Малкова
8 Апреля, 2017 08:46
В Татарстане ожидается теплая погода
Казань, 08 Апреля - DIXINEWS.
В субботу, 8 апреля, в Татарстане ожидается переменная облачность, сообщает «Реальное время» со ссылкой на Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан.
По данным специалистов ночью без осадков, днем и вечером местами небольшой дождь.
Ожидается южный умеренный ветер, местами порывистый сильный. Дневная температура воздуха по республике от +8 до +13 градусов. В Казани дневная температура воздуха составит от +10 до +12 градусов.
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