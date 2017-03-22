Интернет площадки от ИТ-агентства «Имакс»

Меня зовут Алексей, уже как 3 года я работаю в ИТ-агентстве «Имакс».

И вот вам коротенькая история о том, почему любому предприятию желательно иметь свой сайт.

Как-то раз, будучи сотрудником ООО «Имакс», я верстал сайт для одной небольшой московской компании занимающейся изготовлением типографской и рекламной продукции. Я работал на выезде, обсуждал техническое задание с заказчиком (помню, его звали Саша) и тут же на своём ноутбуке воплощал идеи в жизнь. Это довольно удобно и при должной сноровке весьма эффективно по времени.

И вот в офис заходит хозяин всего офисного центра, в котором мой Саша арендовал помещение. Он хотел сделать крупный заказ для наружной рекламы. Спрашивает у руководителя фирмы: - Вы делаете визитки? Хозяин типографии отвечает: - Конечно! Тираж от 9000 штук. - А вас есть своя визитка? Я бы вам перезвонил. Тот растерялся и молчит так как у него у самого не было визиток - «сапожник без сапог». - А сайт у вас хотя бы есть, - говорит потенциальный клиент. Директор Саша снова замежевался. Но тут я разворачиваю монитор и показываю, свеженьки красивый сайт, на котором все контакты и каталог продукции.

Соль в том, что если бы в этот момент у предпринимателя Саши не оказалось сайта, он бы потерял крупный контракт и возможно обанкротился к новому налоговому сезону. Сайт компании это и визитка, и каталог товаров, и портфолио. Но самое важное, что это её представительство, офис, если хотите, в Интернете. Он создаёт репутацию для любой фирмы, которая неизбежно затем конверсируется в деньги.

Так ООО «Имакс» профессионал по части создания и продвижения сайтов и лэндингов. Я рассказал вам эту историю и теперь готов сделать вам сайт любой сложности. Решайтесь!