Бизнес

Алексей Мирный
7 Апреля, 2017 22:45

Интернет площадки от ИТ-агентства «Имакс»

Источник фото: dixinews.ru
Ижевск, 07 Апреля - DIXINEWS.

Меня зовут Алексей, уже как 3 года я работаю в ИТ-агентстве «Имакс».

И вот вам коротенькая история о том, почему любому предприятию желательно иметь свой сайт.

Как-то раз, будучи сотрудником ООО «Имакс», я верстал сайт для одной небольшой московской компании занимающейся изготовлением типографской и рекламной продукции. Я работал на выезде, обсуждал техническое задание с заказчиком (помню, его звали Саша) и тут же на своём ноутбуке воплощал идеи в жизнь. Это довольно удобно и при должной сноровке весьма эффективно по времени.

И вот в офис заходит хозяин всего офисного центра, в котором мой Саша арендовал помещение. Он хотел сделать крупный заказ для наружной рекламы. Спрашивает у руководителя фирмы: - Вы делаете визитки? Хозяин типографии отвечает: - Конечно! Тираж от 9000 штук. - А вас есть своя визитка? Я бы вам перезвонил. Тот растерялся и молчит так как у него у самого не было визиток - «сапожник без сапог». - А сайт у вас хотя бы есть, - говорит потенциальный клиент. Директор Саша снова замежевался. Но тут я разворачиваю монитор и показываю, свеженьки красивый сайт, на котором все контакты и каталог продукции.

Соль в том, что если бы в этот момент у предпринимателя Саши не оказалось сайта, он бы потерял крупный контракт и возможно обанкротился к новому налоговому сезону. Сайт компании это и визитка, и каталог товаров, и портфолио. Но самое важное, что это её представительство, офис, если хотите, в Интернете. Он создаёт репутацию для любой фирмы, которая неизбежно затем конверсируется в деньги.

Так ООО «Имакс» профессионал по части создания и продвижения сайтов и лэндингов. Я рассказал вам эту историю и теперь готов сделать вам сайт любой сложности. Решайтесь!

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
В этом разделе:
В Москве теперь будет следить за таксистами
Венчурная компания Кенеса Ракишева займется производством девайсов нового типа
«Бизнес-навигатор» для предпринимателей был представлен сегодня в Москве

Эксклюзив! Первые кадры с авиабазы Шайрат от Евгения Поддубного
Трамп войдёт в историю как некомпетентный и наивный президент — эксперт об ударах ВМС США по Сирии
Национальная валюта Чехии отправилась в «свободное плавание»
Мексика: 30 тысяч пропавших без вести
ВИДЕО
Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Московской области заработали тысячи камер видеонаблюдения
Ижевск, 07 Апреля, 22:45.
Интернет площадки от ИТ-агентства «Имакс»
Сирия, 07 Апреля, 22:07.
В результате удара США по Сирии погибли 14 человек, 13 женщин и детей были ранены
Москва, 07 Апреля, 21:38.
На Пасху в Москве запустят более 1000 бесплатных автобусов
Москва, 07 Апреля, 21:24.
МЧС предупредило о шквальном ветре в Москве
Воронеж, 07 Апреля, 19:23.
В Воронеже объявлен конкурс на реконструкцию перехода у цирка
За рубежом, 07 Апреля, 17:43.
Теракт. Швеция была атакована - премьер Швеции
За рубежом, 07 Апреля, 17:31.
В Стокгольме грузовик въехал в толпу людей
Москва, 07 Апреля, 14:13.
В Москве полиция по неизвестным причинам перекрыла Садовое кольцо
Уфа, 07 Апреля, 12:55.
Жителей Уфы будут информировать о качестве питьевой воды
Пермь, 07 Апреля, 10:41.
Экс-министру спорта Пермского края вменяют второй эпизод злоупотребления должностными полномочиями
Челябинск, 07 Апреля, 09:09.
В Челябинске изъята крупная партия контрафактной алкогольной продукции
Новости бизнеса
RedTram News
Loading...
Реклама
rn
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия