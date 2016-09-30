Общество

Алексей Мирный
7 Апреля, 2017 22:50

В Московской области заработали тысячи камер видеонаблюдения

Источник фото: ceur.ru
Москва, 07 Апреля - DIXINEWS.

Более 8,6 тысячи систем видеонаблюдения начали работать в Московской области в рамках программы «Безопасный регион».

Об этом сообщили в пресс-службе Дмитрия Пестова - заместителя председателя правительства Подмосковья.

Видеокамеры появились в местах массового пребывания людей, а также около детских садов, школ, больниц и поликлиник.

- В 2017 году поставлена задача - внедрить систему «Безопасный регион» в населенных пунктах, в которых проживает более 10 тысяч жителей, а также довести количество подключенных к системе видеокамер до 15 тысяч. В своем ежегодном обращении к жителям губернатор Московской области Андрей Воробьев поставил задачу не просто устанавливать дополнительные видеокамеры, но и совершенствовать администрирование системы «Безопасный регион», - рассказал Дмитрий Пестов.

Около 800 дорожных видеокамер планируется интегрировать в систему «Безопасный регион» к концу 2017 года. Также продолжается работа по интеграции в программу систем видеонаблюдения частных объектов.

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