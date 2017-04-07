В результате удара США по Сирии погибли 14 человек, 13 женщин и детей были ранены

В результате ракетных ударов по авиабазе в Сирии, с эсминцев ВМС США, погибли 5 военных сирийской армии и 9 мирных жителей.

По сообщениям официального Дамаска 13 женщин и детей были ранены.

Об этом заявил Талаль аль-Баррази - губернатор Хомса. «Без сомнения, американская атака на базу ВВС на аэродроме Шайрат имела своей целью оказать поддержку террористическим группировкам и ослабить боеспособность армии САР, сражающейся с террористами. По последним данным, это нападение привело к гибели пяти военных и девяти мирных жителей и ранению тринадцати женщин и детей, находившихся вблизи от аэродрома в деревне Шайрат», - отмечает губернатор.

Он добавил, что эта агрессия США против Сирии далеко не первая и «вряд ли будет последней».

«Ведь сионистский Израиль и США, поддерживая террористов, постоянно стремятся подорвать боеспособность сирийской армии, нанести очередной удар по народу Сирии, разрушить инфраструктуру. Террористические группировки по сути служат делу осуществления сионистских планов. Решимость Сирии в борьбе с терроризмом и его пособниками и впредь не будет сломлена. Эти враждебные нападки на Сирию не заставят сирийский народ и сирийское руководство отказаться от выполнения своего национального долга бороться с терроризмом во всех его проявлениях», - пояснил аль-Баррази.

По словам политика, наметившаяся в последнее время активность террористических группировок в этом районе, а также американская атака базы ВВС в Хомсе направлены ослабление позиций сирийской армии в районах Пальмиры, Хаяне, в Мухре, Сувани, Аль-Кариятейн и Хнефисе.

Напомним, что минувшей ночью 7 апреля ВМС США удары с эсминцев Porter и Ross по базе правительственных войск Шайрат в сирийском Хомсе. Американские корабли выпустили 59 ракеты Tomahawk, только 23 из которых достигли цели.